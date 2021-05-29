Минтруда представило новый законопроект об инвалидности

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило новый законопроект о внесении изменений в закон «О правах лиц с инвалидностью» с целью более полного обеспечения прав инвалидов. Проект уже представлен в Милли Меджлис.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, в проекте содержится предложение учитывать пропущенный срок при повторном установлении инвалидности в течение 6 месяцев после окончания срока инвалидности.

Это означает, что если лицу вновь была назначена инвалидность в течение периода до 6 месяцев после окончания срока инвалидности, то новое назначение инвалидности будет оформлено на дату окончания его предыдущего срока инвалидности. За этот период также будут произведены социальные выплаты гражданину.