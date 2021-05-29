Бывший глава филиала Общественного объединения инвалидов и ветеранов войны арестован в зале суда

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над бывшим председателем Дашкесанского районного филиала Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Бахтияром Исмаиловым и Мянзяр Назаралиевой, обвиняемых в ложном назначении степени инвалидности и других видах мошенничества в отношении граждан.

Как сообщает АПА, приговор оглашен на судебном заседании под председательством судьи Эльмина Рустамова. Согласно приговору, Исмаилов приговорен к 6 годам лишения свободы. Мера пресечения в виде подписки о невыезде была заменена на арест, и Исмаилов был арестован в зале суда.

М.Назаралиева была приговорена к условному наказанию с испытательным сроком 4 года.

Отметим, В.Исмаилов обвиняется в получении взяток и присвоении 119 тыс. 600 манатов, М.Назаралиева – в присвоении 8 500 манатов.