Взрывоопасная ситуация в приграничном с Азербайджаном Сисиане. Армяне: «Азербайджанцы близко, никого не трогают» главное на этот час; видео
Ситуация в армянском обществе в преддверии парламентских выборов накалена до предела. Неделей ранее первый президент Армении Левон Тер-Петросян, трезво оценив ситуацию в стране, заявил, что Армения находится на грани гражданской войны.
Часть армянского общества все еще поддерживает премьера Пашиняна, а другая - его люто ненавидит. Противостояние сторонников и противников действующей власти уже давно перетекло из политической плоскости в бытовую. Чтобы увидеть этот глубочайший раскол в армянском обществе, достаточно просто отслеживать многочисленные репортажи армянских СМИ.
Особо взрывоопасная ситуация возникла в приграничных с Азербайджаном Варденисе, Сисиане и других областях. Как известно, Азербайджан начал устанавливать приграничные посты на границе с Арменией в соответствии с картами советского периода, а Армения всячески пытается сорвать процесс демаркации границ.
В интервью различным армянским СМИ некоторые жители приграничных с Азербайджаном областей Армении жалуются на то, что потеряли покой и не могут спокойно жить и работать, когда «турки подобрались так близко». Вместе с тем другая часть жителей обвиняет своих соседей в паникерстве, отмечая, что ситуация на границе спокойная.
«Пусть Никол придет и скажет нам, где находятся наши посты. Мы сельские жители и живем за счет животноводства. Наша жизнь превратилась в сущий ад. Пусть все эти депутаты скажут, как нам теперь жить», - жалуется репортеру издания «Армлур» пожилой армянин.
«У нас все нормально. Нет никакой паники. Это все обман. Да, азербайджанцы находятся совсем близко, но никого из наших людей они не беспокоят», - парирует ему другой житель.
Вопрос о Пашиняне, заданный журналистом на местном рынке, и вовсе рассорил двух стоящих рядом продавщиц.
«Наша жизнь стала опасной, потому что турки находятся совсем близко. Пашинян сейчас должен думать об этом», - пожаловалась пожилая торговка с местного рынка.
«А ты не трогай Пашиняна! Он самый лучший и справедливый человек на этой земле. Азербайджанцы никого не трогали. Если тут так опасно, то как я работаю здесь?» - заступилась за Пашиняна другая продавщица и тут же назвала настоящих виновников плачевного состояния Армении.
По словам продавщицы, в бедах армянского народа виноваты карабахские сепаратисты.
«Во всем виноваты эти карабахцы. Из-за них наша жизнь превратилась в сущий ад. Они бежали из Карабаха и сегодня сидят в Ереване. Хватит уже! Сколько можно? Наши дети погибли на войне из-за них. А они от нас квартиры требуют», - крайне эмоционально заявила женщина.
Отметим, что это не первый случай, когда простые жители Армении открыто обвиняют в своих бедах карабахских армян. Армян из Карабаха никогда особо не любили в Армении, но теперь эти отношения дошли до неприкрытой ненависти.