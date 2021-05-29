Отдел информации 14:44

Ситуация в армянском обществе в преддверии парламентских выборов накалена до предела. Неделей ранее первый президент Армении Левон Тер-Петросян, трезво оценив ситуацию в стране, заявил, что Армения находится на грани гражданской войны. Часть армянского общества все еще поддерживает премьера Пашиняна, а другая - его люто ненавидит. Противостояние сторонников и противников действующей власти уже давно перетекло из политической плоскости в бытовую. Чтобы увидеть этот глубочайший раскол в армянском обществе, достаточно просто отслеживать многочисленные репортажи армянских СМИ.

Особо взрывоопасная ситуация возникла в приграничных с Азербайджаном Варденисе, Сисиане и других областях. Как известно, Азербайджан начал устанавливать приграничные посты на границе с Арменией в соответствии с картами советского периода, а Армения всячески пытается сорвать процесс демаркации границ. В интервью различным армянским СМИ некоторые жители приграничных с Азербайджаном областей Армении жалуются на то, что потеряли покой и не могут спокойно жить и работать, когда «турки подобрались так близко». Вместе с тем другая часть жителей обвиняет своих соседей в паникерстве, отмечая, что ситуация на границе спокойная. «Пусть Никол придет и скажет нам, где находятся наши посты. Мы сельские жители и живем за счет животноводства. Наша жизнь превратилась в сущий ад. Пусть все эти депутаты скажут, как нам теперь жить», - жалуется репортеру издания «Армлур» пожилой армянин. «У нас все нормально. Нет никакой паники. Это все обман. Да, азербайджанцы находятся совсем близко, но никого из наших людей они не беспокоят», - парирует ему другой житель. Вопрос о Пашиняне, заданный журналистом на местном рынке, и вовсе рассорил двух стоящих рядом продавщиц.