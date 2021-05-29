Использование абонентами природного газа более удобным и доступным способом является одной из основных приоритетных целей ПО «Азеригаз», сообщили haqqin.az в пресс-службе объединения.

С этой целью ПО продолжает работу по подготовке к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов. Газопровод, проложенный по стальным трубам с истекшим сроком эксплуатации, обеспечивающим голубым топливом села Алибейли и Юхары Ойсузлу Товузского района, заменяется полиэтиленовой трубой длиной 3 200 метров. В рамках проделанной работы значительно улучшится газоснабжение 2 700 абонентов, проживающих в приграничной зоне.

Газовые линии, проложенные в ремонтно-строительным управлением объединения в городе Гянджа, заменяются единой полиэтиленовой трубой диаметром 225 мм. После того как новая газовая линия длиной 2 300 метров будет готова, до 3 500 абонентов не только города Гянджа, но и части Гёйгельского района смогут стабильно пользоваться голубым топливом.