31 мая впервые в истории Азербайджанского телевидения в прямом эфире телеканала «Азад Азербайджан» Panda Boya представила свое новое звездное лицо и мобильное приложение.

Директор по маркетингу компании Мушфиг Искендеров сказал, что мобильное приложение не только упрощает выбор потребителей, но и радует клиентов инновационными новшествами: «Нас радует, что одна из самых любимых звезд страны - Замиг Гусейнов - доверяет Panda Boya. Знаем, что с нашим звездным лицом о цветном каталоге нашей марки будут информированы больше людей.

Посредством нашего мобильного приложения под назанием «Panda Mater – Рисуй и Раскрась» ( https://qrco.de/bc7ywr ) наши покупатели могут получать бонусы с кодами под крышкой. Главным подарком бонусной кампании является двухкомнатная квартира».