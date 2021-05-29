Panda Boya представила свое новое звездное лицо видео
Panda Boya, имеющая самый большой каталог цветов в Азербайджане, выбрала своим новым звездным лицом одного из любимых звезд Замига Гусейнова.
31 мая впервые в истории Азербайджанского телевидения в прямом эфире телеканала «Азад Азербайджан» Panda Boya представила свое новое звездное лицо и мобильное приложение.
Директор по маркетингу компании Мушфиг Искендеров сказал, что мобильное приложение не только упрощает выбор потребителей, но и радует клиентов инновационными новшествами: «Нас радует, что одна из самых любимых звезд страны - Замиг Гусейнов - доверяет Panda Boya. Знаем, что с нашим звездным лицом о цветном каталоге нашей марки будут информированы больше людей.
Посредством нашего мобильного приложения под назанием «Panda Mater – Рисуй и Раскрась» ( https://qrco.de/bc7ywr ) наши покупатели могут получать бонусы с кодами под крышкой. Главным подарком бонусной кампании является двухкомнатная квартира».
Еще одним преимуществом мобильного приложения является Функция повышенной реальности. Покупатели, сомневающиеся в выборе краски для дома, поворачивают камеру своих smart устройств к стене, и данная функция позволяет вам выбрать цвет интерьера из более чем 2 500 цветовых каталогов Panda Boya. Покупатель краски, представив код краски, может с легкостью найти цвет, соответствующий дизайну интерьера.
На церемонии презентации широкой публике была представлена «Звезда панды» Замиг Гусейнов и продемонстрирован новый рекламный ролик Panda Boya.
На мероприятии также был объявлен победитель конкурса «Звезда Панды». По заранее представленным условиям конкурса участники должны найти известную звезду Panda Boya. Один из нашедших правильный ответ был выбран победителем с помощью специальной электронной программы.