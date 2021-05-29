ВВС Турции уничтожили восемь террористов на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удар по объектам террористической организации РКК в районе Авашин на севере Ирака, уничтожены восемь террористов, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«Террористы были уничтожены в результате авиаудара. Турция продолжит проводить «Операция Pençe-Yıldırım в районе Авашин на севере Ирака продолжается. В рамках операции военно-воздушными силами Турции были обнаружены и нейтрализованы 8 террористов РКК», - говорится в сообщении.