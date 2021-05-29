Новый «Детский сберегательный вклад» от Muganbank

ОАО предлагает начать копить на будущее ребенка с минимальной суммы в 100 AZN до 18 лет. Вклад будет размещен на 36 месяцев с годовой процентной ставкой 9% - в манатах и 2,5% - в долларах США. В течение 30 месяцев клиент банка имеет возможность увеличивать свой вклад ежемесячно с минимальной суммой 100 AZN. Начисленные проценты добавляются к основной сумме один раз в год.

Размещаемый вклад полностью страхуется Фондом страхования вкладов.

ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начало свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 24 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционный фонд США - WorldBusinessCapital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.