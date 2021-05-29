Бакинские автобусы стремительно переходят на безналичку: 12 маршрутов за один месяц

Продолжается процесс расширения охвата системы безналичных платежей в пассажирских перевозках. В соответствии с поручением главы государства за последние пять лет в этом направлении были предприняты важные шаги. 58% автобусов, эксплуатируемых в маршрутной сети столицы, интегрированы в систему безналичной оплаты.

Как заявили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, в настоящее время услугами системы безналичной оплаты ежедневно пользуются около 780 тысяч пассажиров (42% от общего числа пассажиров).

Стоит отметить, что внедрение безналичной системы оплаты чрезвычайно полезно с точки зрения прозрачности оборота, увеличения налоговых платежей, оформления трудовых отношений, улучшения социального благосостояния водителей и других работников.

Система безналичных платежей также оказывает положительное влияние на структурные и качественные изменения в развитии предпринимательства в этом секторе.

Как заявили в БТА, со 2 июня проезд в автобусах, следующих по маршруту №144 (поселок Бузовна - поселок Мардакян), будет оплачиваться через BakıKart. На территории поселков также установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart.

В соответствии с рабочим процессом другие маршрутные линии также будут поэтапно интегрированы в систему безналичной оплаты. Общественность будет информирована об этом заранее.