AZAL увеличивает число рейсов в Москву

В расписании Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL) увеличивается количество специальных рейсов по направлению из Баку в Москву (аэропорт «Домодедово») и обратно, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

С 14 июня к двум еженедельным рейсам (по средам и воскресеньям) добавится еще один рейс – по понедельникам. Билеты на данные рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании: www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.