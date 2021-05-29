Ветерана «Нефтчи» насмерть сбила машина

По его словам, 66-летнего ветерана футбола насмерть сбил автомобиль. Инцидент произошел сегодня возле его дома на улице Гасана Алиева. Шихларов скончался на месте.

В 1974, 1977-1980, 1982-1984 годах С.Шихларов играл в «Нефтчи». Он выступал также в «Хазаре» (Сумгаит), «Автомобилчи» (Мингячевир), СКА (Киев), «Кяпязе» (Гянджа) и «Чираггале» (Сиязань). В 1982 году Шихларов был привлечен в олимпийскую сборную СССР. В конце карьеры выступал и в футзальной команде «Нефтчи».