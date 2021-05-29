Клининговая служба 166 в Международной день защиты детей впервые в Азербайджане провела необычную и зрелищную акцию под названием «Герой — это ты». Бригада промышленных альпинистов из службы переоделась в популярных супергероев и устроила детям сюрприз. Альпинисты спустились на веревках по крышам и окнам различных детских домов.

В шоу приняли участие три супергероя – Бэтмен, Человек-паук, Капитан Америка. После приземления супергерои вручили маленьким детям подарки. Восторг и радость в глазах детей был неописуем.

Стоит отметить, что такие акции проводятся уже давно по всему миру. Тем не менее, в Азербайджане подобное проводится впервые.

Компания 166 призывает государственные и частные детские клиники, школы, интернаты быть открытыми к такого рода акциям и поддерживать инициативу компании ради улыбки детей.