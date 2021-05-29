Председатель Госдумы призвал назвать имена чиновников, предавших СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости дать оценку распаду СССР и назвать имена бывших советских чиновников, предавших страну.

"Да, нам необходимо дать оценку, почему распался Советский Союз. Правильно было бы это сделать, не откладывая. Кто предал? Фамилии, имена", - сказал Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты, передает ТАСС.

Российский политик намекнул, что бывшая советская элита смогла извлечь экономическую выгоду от развала страны. "Покажите секретарей обкомов, которые бедствуют на пенсии", - призвал Володин, по словам которого, секретари райкомов комсомола "стали владельцами нефтяных компаний".