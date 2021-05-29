В мероприятии, в котором участвовал министр образования Эмин Амруллаев, приняли участие около 50 детей шехидов. Дети шехидов из регионов присоединились к мероприятию онлайн через платформу Zoom.

При организации Министерства образования и Общественного объединения по поддержке семей шехидов «Зафар» состоялось мероприятие «Мы - дети Победы», посвященное Международному дню защиты детей.

Поздравляя детей, министр образования рассказал о том, что забота о детях всегда находится в центре внимания государства. Министр отметил, что здоровое и благополучное развитие детей, повышение их благосостояния является одной из основных задач государственной политики.

Министр образования почтил память учеников, погибших в ходе 44-дневной Отечественной войны. Подчеркнув роль сотрудников образования в победе в Отечественной войне, Эмин Амруллаев почтил память наших шехидов и пожелал здоровья ветеранам.

Эмин Амруллаев дал свои рекомендации учащимся и ответил на их вопросы. На мероприятии была представлена музыкальная композиция, подготовленная учениками.