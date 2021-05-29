В Баку в доме Султановой нашли плантацию конопли фото, видео
Сотрудники 14-го Сабунчинского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, была задержана жительница поселка Маштага Шямс Султанова. Во время осмотра двора ее дома было обнаружено и изъято 475 конопляных кустов весом 3 кг 415 г.
По данному факту продолжается расследование.