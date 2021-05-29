Ученые успешно испытали «убийцу» раковых клеток
Ученые из Эдинбургского университета успешно испытали препарат, способный убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани. Об этом сообщила газета Evening Standard.
Как известно, раковые клетки нуждаются в большем количестве энергии, чем здоровые. Специалисты комбинировали молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением, чтобы вынудить злокачественные клетки «поглотить» ее, не подозревая о губительном эффекте.
SeNBD является фотосенсибилизатором – она убивает клетки только при свете. Это означает, что хирург может сам определить, когда активизировать препарат, что снижает возможности повреждения здоровых тканей и вероятность побочных эффектов.
Авторы эксперимента сравнили препарат с «троянским конем». При этом подчеркивается, что необходимо провести дополнительные испытания его безопасности.
«SeNBD – один из самых маленьких когда-либо созданных фотосенсибилизаторов, и его использование в качестве «троянского коня» открывает много новых возможностей в интервенционной медицине для уничтожения злокачественных клеток без воздействия на окружающие здоровые ткани», – отметил ведущий исследователь Марк Вендрелл.