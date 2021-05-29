Выгодная кампания от Xalq Bank: Sürətli olan Qazanır!

По условиям кампании с 1 июня текущего года в региональных филиалах Xalq Bank будет действовать 50%-ная скидка на отправку средств по системам срочных переводов Western Union, Zolotaya Korona, Contact, UPT и Monex вне зависимости от суммы перевода.

ОАО Xalq Bank при поддержке мобильного оператора Bakcell и программы лояльности Ulduzum запускает кампанию Sürətli olan qazanır!

Также в рамках кампании каждый отправитель и адресат получат бесплатные разговорные минуты от Bakcell. Кампания продлится два месяца.

Кампания Sürətli olan qazanır! будет действовать в 21 филиале Xalq Bank – Сумгаит, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Шемаха, Исмаиллы, Шеки, Загатала, Нефтчала, Евлах, Мингячевир, Гёйчай, Шамкир, Товуз, Гянджа, Газах, Джалилабад, Лянкяран и Ширван.

Xalq Bank предоставляет клиентам финансовые услуги посредством 30 филиалов - 9 столичных и 21 регионального. Для удобства клиентов все основные услуги Xalq Bank представлены в мобильном приложении ХalqOnline.

Подробную информацию об акциях, услугах и продуктах Xalq Bank можно получить на сайте www.xalqbank.az, а также по телефону Информационной службы 138.