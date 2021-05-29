Ильхам Алиев решил показать тяжелейший период наши заметки
Почти каждый день общественность страны узнает о новых проектах по восстановлению освобожденного от оккупации Карабаха. Объясняется это тем, что работы по созданию здесь новой инфраструктуры и восстановлению прежней идут ускоренными темпами. Основные усилия сейчас направлены на прокладку новой автомобильной дороги в Шушу, которую в народе сразу назвали «Дорогой Победы», и строительство международного аэропорта в Физули. В Зангилане тем временем заложен фундамент еще одного аэропорта, и компании-подрядчики приступили к его сооружению. А установка новых высоковольтных линий электропередач в Шушу, Гадрут и Суговушан уже завершена, и в настоящее время восстанавливаются и модернизируются здешние гидроэлектростанции.
На днях президент Ильхам Алиев посетил практически стертый с лица земли Агдам и дал старт процессу восстановления города. Глава государства озвучил планы, касающиеся будущего Агдама. В частности, здесь будут созданы Музей Победы и Музей оккупации.
Спецпредставитель президента на освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов, представляя проекты по Агдаму, сообщил, что концепцию комплексов Музея Победы и Музея оккупации подготовила итальянская компания. В целом эти два памятных сооружения будут занимать площадь в 18 гектаров.
Экспозиция музеев наглядно покажет тяжелейший для азербайджанского народа период 30-летней оккупации. По замыслу создателей, на огромных круговых экранах будут демонстрироваться кадры изгнания азербайджанцев с родной земли, тяжелых боев Первой карабахской войны и, конечно же, победных сражений Отечественной войны.
Немалую часть экспозиции займет история Карабаха - времени его расцвета благодаря созидательному труду народа, рассказ о знаменитых карабахских поэтах и в качестве контраста дни упадка и разрушения в результате оккупации.
«Все это можно будет увидеть на видеокадрах, фотографиях, услышать рассказы очевидцев. Один из залов, самый величественный, будет посвящен памяти жертв изгнания и тех, кто освобождал город. Еще одна экспозиция будет посвящена трагедии Ходжалы. Благодаря приглушенному освещению, воссозданной с помощью спецэффектов панорамы горящего города посетители, несомненно, проникнутся теми страданиями, которые пережили агдамцы и другие карабахские беженцы. Просторное помещение позволит создать эффект присутствия. В архивном зале будут представлены исторические документы. А мемориальный сад станет музеем под открытым небом. Обломки вражеской техники среди гранатовых деревьев наглядно покажут ужас войны, беды, пережитые населением», - сообщил Э.Гусейнов.
Спецпредставитель президента также рассказал, что концепция музеев предусматривает специальные мобильные приложения, в которых с помощью mented Reality будут появляться определенные исторические факты об Агдаме и звучать рассказы беженцев.
«При наведении на здание гаджетов появятся голограммы памятных мест города. Например, озера. А это ворота того самого, когда-то знаменитого драматического театра. А новая арка – символ Победы. Примечательно, что арочную ограду предполагается возвести из старых агдамских камней, собранных на развалинах его домов. Изображение всех этих зданий днем и ночью будет отображаться на поверхности озера. И как символ Победы здесь воссоздадут ворота Шушинской крепости», - сказал Гусейнов.
Отметим, что президент распорядился создать Музей Победы и в Баку. Проект и концепция музея уже готовы.
Уроженец Агдама, заслуженный деятель науки профессор Али Амирли сообщил, что на следующий после визита президента день он вместе с группой представителей интеллигенции впервые за 30 лет отправился в Агдам и ознакомился с проектами предстоящей работы.
«Да, Агдам уже не будет прежним. Но это будет еще более красивый и современный город», - сказал профессор в беседе с корреспондентом haqqin.az.
А.Амирли признался, что ему было больно до слез видеть родной город в таком разоренном состоянии.
«Отправившись в поездку, я уже знал, что нас ждет там. Но увиденное превзошло самые страшные ожидания. Наш дом, родная улица, эти прекрасные дома… Все разрушено до основания…» - сокрушался профессор, рассказав, что свой дом узнал лишь по остаткам некогда красивого бассейна.
«Мы ознакомились с проектами зданий, которые будут в ближайшем будущем построены в Агдаме. Увидели проект Промышленного парка, а также нового здания моей родной школы №1. Судя по проекту, строится замечательное учебное заведение», - сказал Амирли.
В то же время он был очень опечален тем, что от Агдамского драматического театра сохранились лишь три комнаты. Театр был создан его покойным отцом, который до конца жизни был его директором. Профессор надеется, что в ближайшем будущем в городе будет новое здание драматического театра.
«Я безмерно счастлив, что наконец побывал в родном Агдаме. Мы снова хозяева наших земель. Мы - граждане страны-победителя. Убежден, что скоро Агдам станет одним из красивейших городов страны», - заключил Амирли.
А депутат Фазиль Мустафа очень рад тому, что создаются музеи, где все смогут узнать историю нашей Победы.
«В любой работе, осуществляемой на освобожденных территориях, необходимо ориентироваться на туристические перспективы. Даже описывая нашу трагедию, мы должны учитывать, какую реакцию это вызовет у иностранных гостей. Мы назвали Агдам «Кавказской Хиросимой», и теперь просто обязаны перенять опыт Японии, чтобы довести до мира правду об этой трагедии», - сказал депутат, добавив, что было правильным решением представить Карабах на макетах «Умный город» и «Умное село», презентованных главой государства.