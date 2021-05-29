Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 17:29

Почти каждый день общественность страны узнает о новых проектах по восстановлению освобожденного от оккупации Карабаха. Объясняется это тем, что работы по созданию здесь новой инфраструктуры и восстановлению прежней идут ускоренными темпами. Основные усилия сейчас направлены на прокладку новой автомобильной дороги в Шушу, которую в народе сразу назвали «Дорогой Победы», и строительство международного аэропорта в Физули. В Зангилане тем временем заложен фундамент еще одного аэропорта, и компании-подрядчики приступили к его сооружению. А установка новых высоковольтных линий электропередач в Шушу, Гадрут и Суговушан уже завершена, и в настоящее время восстанавливаются и модернизируются здешние гидроэлектростанции.

На днях президент Ильхам Алиев посетил практически стертый с лица земли Агдам и дал старт процессу восстановления города. Глава государства озвучил планы, касающиеся будущего Агдама. В частности, здесь будут созданы Музей Победы и Музей оккупации. Спецпредставитель президента на освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов, представляя проекты по Агдаму, сообщил, что концепцию комплексов Музея Победы и Музея оккупации подготовила итальянская компания. В целом эти два памятных сооружения будут занимать площадь в 18 гектаров. Экспозиция музеев наглядно покажет тяжелейший для азербайджанского народа период 30-летней оккупации. По замыслу создателей, на огромных круговых экранах будут демонстрироваться кадры изгнания азербайджанцев с родной земли, тяжелых боев Первой карабахской войны и, конечно же, победных сражений Отечественной войны. Немалую часть экспозиции займет история Карабаха - времени его расцвета благодаря созидательному труду народа, рассказ о знаменитых карабахских поэтах и в качестве контраста дни упадка и разрушения в результате оккупации. «Все это можно будет увидеть на видеокадрах, фотографиях, услышать рассказы очевидцев. Один из залов, самый величественный, будет посвящен памяти жертв изгнания и тех, кто освобождал город. Еще одна экспозиция будет посвящена трагедии Ходжалы. Благодаря приглушенному освещению, воссозданной с помощью спецэффектов панорамы горящего города посетители, несомненно, проникнутся теми страданиями, которые пережили агдамцы и другие карабахские беженцы. Просторное помещение позволит создать эффект присутствия. В архивном зале будут представлены исторические документы. А мемориальный сад станет музеем под открытым небом. Обломки вражеской техники среди гранатовых деревьев наглядно покажут ужас войны, беды, пережитые населением», - сообщил Э.Гусейнов.

Спецпредставитель президента также рассказал, что концепция музеев предусматривает специальные мобильные приложения, в которых с помощью mented Reality будут появляться определенные исторические факты об Агдаме и звучать рассказы беженцев. «При наведении на здание гаджетов появятся голограммы памятных мест города. Например, озера. А это ворота того самого, когда-то знаменитого драматического театра. А новая арка – символ Победы. Примечательно, что арочную ограду предполагается возвести из старых агдамских камней, собранных на развалинах его домов. Изображение всех этих зданий днем и ночью будет отображаться на поверхности озера. И как символ Победы здесь воссоздадут ворота Шушинской крепости», - сказал Гусейнов. Отметим, что президент распорядился создать Музей Победы и в Баку. Проект и концепция музея уже готовы. Уроженец Агдама, заслуженный деятель науки профессор Али Амирли сообщил, что на следующий после визита президента день он вместе с группой представителей интеллигенции впервые за 30 лет отправился в Агдам и ознакомился с проектами предстоящей работы. «Да, Агдам уже не будет прежним. Но это будет еще более красивый и современный город», - сказал профессор в беседе с корреспондентом haqqin.az. А.Амирли признался, что ему было больно до слез видеть родной город в таком разоренном состоянии. «Отправившись в поездку, я уже знал, что нас ждет там. Но увиденное превзошло самые страшные ожидания. Наш дом, родная улица, эти прекрасные дома… Все разрушено до основания…» - сокрушался профессор, рассказав, что свой дом узнал лишь по остаткам некогда красивого бассейна.