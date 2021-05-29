Сахиба Гафарова проводит встречи в Пакистане
Как сообщалось ранее, руководимая председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой парламентская делегация находится в Исламской Республике Пакистан с рабочим и официальным визитом.
В отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса haqqin.az сообщили, что сегодня председатель Милли Меджлиса приняла участие в совещании Исполнительного совета Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС) в Исламабаде, в ходе которого произошёл обмен мнениями о пунктах повестки дня Второй всеобщей конференции ПА ОЭС.
Сахиба Гафарова выступила на совещании. Она выразила отношение к вынесенным на повестку вопросам, поделилась мыслями о роли женщин в исламском мире, отметила важность дальнейшего усиления этой роли в свете широкого распространения исламофобии в мире, высоко оценила предстоящее заседание женщин-парламентариев.
Председатель Милли Меджлиса сказала, что Азербайджан придаёт большое значение развитию отношений с авторитетными международными структурами, включая Организацию экономического сотрудничества. Она также напомнила о недавней ратификации Милли Меджлисом устава Парламентской ассамблеи ОЭС, добавив, что углубление многопланового сотрудничества между государствами-участниками является требованием времени.
В совещании принимали участие руководители делегаций, прибывших на Вторую всеобщую конференцию ПА ОЭС.