По случаю 1 июня – Международного дня защиты детей компания McDonald’s Aзербайджан провела благотворительную акцию, выделив 15 тысяч манатов Азербайджанскому детскому фонду. Данная сумма будет потрачена на первоочередные нужды детей, находящихся под опекой фонда.

Был организован визит для малышей в один из ресторанов компании, где их ждали подарки и развлекательная программа, вызвавшие у маленьких посетителей много положительных и радостных эмоций.

Отметим, что Азербайджанский детский фонд реализует множество мероприятий в области обучения, воспитания и защиты здоровья детей, нуждающихся в особой заботе.

Проведение благотворительных акций является частью политики McDonald’s Азербайджан, которая уделяет большое внимание корпоративной социальной ответственности. На протяжении более 20 лет компания провела множество акций, связанных с помощью детским домам, фондам медицинской помощи, спортивным мероприятиям и намерена продолжать и дальше заниматься благотворительностью.

Представляем вашему вниманию фотографии с мероприятия, организованного в преддверии Международного дня защиты детей.