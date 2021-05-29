Как из-за обычной черешни могут пролиться реки крови размышления публициста
Тысячи, если не миллионы человек в мире потеряли все, что имели, включая саму жизнь, в результате событий, которые начинались примерно с одной и той же точки…
Сейчас буду говорить опасные вещи: любое сходство с реальными событиями и персонажами носит случайный характер, да и параллелей по данной теме можно найти сотни – во всем мире и во все времена.
Итак, люди гибли и продолжают гибнуть, которые начинались с банальной «ссоры на бытовой почве». В самых разных во все времена и эпохи люди с удовольствием мутузят друг друга из-за скандалов, которые возникли вроде бы из ничего, на пустом месте. И оправданием всегда эта самая «бытовая почва».
«Ну что вы, это же не из-за национальных разногласий, всего-лишь бытовой конфликт», - разводят руками политики в регионах со смешанным населением, после того как одна половина города поубивала вторую.
Как будто «бытовой» - это оправдание и одно напрочь исключает другое, то есть конфликт не может быть одновременно и бытовым, и национальным.
На самом же деле для любого многонационального государства нет ничего опаснее, чем бытовой конфликт. В отдельных случаях он действительно бытовой - скажем молодые люди подрались из-за девушки, их разняли, и раздор остался между ними, на персональном уровне.
Но очень часто, чаще, чем хотелось бы, «конфликты на бытовой почве» являются показателем чего-то куда более серьезного.. Того, что все скрывают и о чем никто не хочет говорить, - взаимной неприязни, которая запрятана где-то глубоко, так, что и не всегда разглядишь.
Народы живут в мире и согласии, но тут в один прекрасный день два человека подрались из-за места на автомобильной парковке. А через неделю властям пришлось вводить комендантский час…
Вот так, вроде бы ничто не предвещало беды, все было тихо и мирно, а потом вдруг люди стали друг друга убивать. Но мы-то с вами знаем – просто так ничего не происходит, и погромы всегда имеют реальную причину, не всегда заметную извне.
Советские люди привыкли к глобальным оценкам и выводам: если война – то мировая, если мир – то любовь до гроба, если межнациональный конфликт – то обязательно начинается с каких-то пафосных вещей – многотысячных акций протеста, гонений на религиозной почве… В общем, все как-то по-крупному, по большому счету. Не то что какая-то там стычка на рынке между торговцами арбузами.
Но реальная жизнь намного более приземленная и по-своему мелкая: великие побоища, громкое объявление войны, «иду на вы», и т.д. – все это уже давно неактуально, и большинство локальных конфликтов начинается как раз с них, родных. То есть со ссор на бытовой почве.
Повсюду в мире люди начинают бить друг другу морду из-за какой-нибудь ерунды, а потом приходится вводить миротворцев ООН… И все думают-гадают - как так вышло? Вроде бы все было тихо-спокойно, что вдруг на них нашло?
Помните образцовый конфликт постсоветской эпохи, первое похмелье перестройки – резню в Ферганской долине? Началось все вроде бы с драки из-за черешни… А потом сотни жертв. Очень дорогостоящая получилась черешня.
На самом деле же все прекрасно понимали, что черешня тут ни при чем – взорвалась бомба замедленного действия, о существовании которой все как-то позабыли.
Бывает и другое. К примеру, народы живут бок о бок, не то чтобы обожая друг друга, но вполне мирно.. Бытовой конфликт чрезвычайно опасная штука даже в этой ситуации, так как ссора из-за черешни обязательно обрастает национальными мотивами…
Чтоб такая мелкая ссора переросла в войну, много ума и времени совсем не надо – модель разрастания очень простая. Представитель нации «А» из-за черешни поссорился с представителем нации «Б», между ними случилась драка, в ходе которой на помощь «А» пришли его соплеменники.. В ответ «Б» собрал своих и они надавали по шеям оппонентам, потом «А» собрали народ против «Б», потом кто-то достал палку, кто-то принес кастет, ну а кто-то явился с ножом.
И когда на последней стадии появляется человек с огнестрелом в руках – считай, вы в шаге от этнического конфликта, который вроде бы не имел никаких внешних причин.
Хорошо, если это происходит в развитой стране с сильными государственными институтами, чтоб все заканчивалось, как драка между марокканскими мигрантами и голландскими футбольными болельщиками где-то в Амстердаме. Конфликт по-быстрому улажен, виновники наказаны, всем спасибо, все свободны, расходимся по домам.
Другое дело, когда «бытовой конфликт» имеет тенденцию расползаться в более слабом государстве, которому на его погашение потребуется значительно больше и времени, и усилий.
И совсем плохо, когда это началось в отсталой стране без государственных институтов, без эффективной правоохранительной и судебной системы. В таких случаях бытовой конфликт неизбежно превратится в национальный, и глядишь, через год придется вести переговоры о перемирии.
Невозможно передать словами, как быстро национальная ненависть передается толпе, причем даже в тех случаях, когда изначально какой-то особой вражды между разными этническими группами нет. Достаточно нескольких массовых драк, и народы, которые десятилетия жили в мире и дружбе, вдруг возненавидят друг друга так, будто их взаимной вражде уже лет 200.
Ни в коем случае и ни за что на свете власти не должны преуменьшать значение бытовых конфликтов, как это происходит сейчас. Фразу «Да ладно вам, это же бытовой конфликт» вообще надо изъять из лексикона политиков. От глупой личной ссоры до «голубых касок» - всего ничего….
Государства, напротив, должны уделять такого рода событиям первостепенное внимание, иначе потом может казаться поздно. Никаких поблажек типа «ну они же простые ребята, никого не убили, немного похулиганили» и т.д, так как пострадавшая сторона (а она всегда есть) может затаить обиду, а потом, через 10 лет – ну, здравствуй, Ферганская долина…
В общем, берегите мир между вашими народами, он бесценен, а все остальное, как говорится, можно купить.