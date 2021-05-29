Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 18:10

Тысячи, если не миллионы человек в мире потеряли все, что имели, включая саму жизнь, в результате событий, которые начинались примерно с одной и той же точки… Сейчас буду говорить опасные вещи: любое сходство с реальными событиями и персонажами носит случайный характер, да и параллелей по данной теме можно найти сотни – во всем мире и во все времена.

Итак, люди гибли и продолжают гибнуть, которые начинались с банальной «ссоры на бытовой почве». В самых разных во все времена и эпохи люди с удовольствием мутузят друг друга из-за скандалов, которые возникли вроде бы из ничего, на пустом месте. И оправданием всегда эта самая «бытовая почва». «Ну что вы, это же не из-за национальных разногласий, всего-лишь бытовой конфликт», - разводят руками политики в регионах со смешанным населением, после того как одна половина города поубивала вторую. Как будто «бытовой» - это оправдание и одно напрочь исключает другое, то есть конфликт не может быть одновременно и бытовым, и национальным. На самом же деле для любого многонационального государства нет ничего опаснее, чем бытовой конфликт. В отдельных случаях он действительно бытовой - скажем молодые люди подрались из-за девушки, их разняли, и раздор остался между ними, на персональном уровне. Но очень часто, чаще, чем хотелось бы, «конфликты на бытовой почве» являются показателем чего-то куда более серьезного.. Того, что все скрывают и о чем никто не хочет говорить, - взаимной неприязни, которая запрятана где-то глубоко, так, что и не всегда разглядишь. Народы живут в мире и согласии, но тут в один прекрасный день два человека подрались из-за места на автомобильной парковке. А через неделю властям пришлось вводить комендантский час… Вот так, вроде бы ничто не предвещало беды, все было тихо и мирно, а потом вдруг люди стали друг друга убивать. Но мы-то с вами знаем – просто так ничего не происходит, и погромы всегда имеют реальную причину, не всегда заметную извне.

Советские люди привыкли к глобальным оценкам и выводам: если война – то мировая, если мир – то любовь до гроба, если межнациональный конфликт – то обязательно начинается с каких-то пафосных вещей – многотысячных акций протеста, гонений на религиозной почве… В общем, все как-то по-крупному, по большому счету. Не то что какая-то там стычка на рынке между торговцами арбузами. Но реальная жизнь намного более приземленная и по-своему мелкая: великие побоища, громкое объявление войны, «иду на вы», и т.д. – все это уже давно неактуально, и большинство локальных конфликтов начинается как раз с них, родных. То есть со ссор на бытовой почве. Повсюду в мире люди начинают бить друг другу морду из-за какой-нибудь ерунды, а потом приходится вводить миротворцев ООН… И все думают-гадают - как так вышло? Вроде бы все было тихо-спокойно, что вдруг на них нашло? Помните образцовый конфликт постсоветской эпохи, первое похмелье перестройки – резню в Ферганской долине? Началось все вроде бы с драки из-за черешни… А потом сотни жертв. Очень дорогостоящая получилась черешня. На самом деле же все прекрасно понимали, что черешня тут ни при чем – взорвалась бомба замедленного действия, о существовании которой все как-то позабыли.

Бывает и другое. К примеру, народы живут бок о бок, не то чтобы обожая друг друга, но вполне мирно.. Бытовой конфликт чрезвычайно опасная штука даже в этой ситуации, так как ссора из-за черешни обязательно обрастает национальными мотивами… Чтоб такая мелкая ссора переросла в войну, много ума и времени совсем не надо – модель разрастания очень простая. Представитель нации «А» из-за черешни поссорился с представителем нации «Б», между ними случилась драка, в ходе которой на помощь «А» пришли его соплеменники.. В ответ «Б» собрал своих и они надавали по шеям оппонентам, потом «А» собрали народ против «Б», потом кто-то достал палку, кто-то принес кастет, ну а кто-то явился с ножом. И когда на последней стадии появляется человек с огнестрелом в руках – считай, вы в шаге от этнического конфликта, который вроде бы не имел никаких внешних причин. Хорошо, если это происходит в развитой стране с сильными государственными институтами, чтоб все заканчивалось, как драка между марокканскими мигрантами и голландскими футбольными болельщиками где-то в Амстердаме. Конфликт по-быстрому улажен, виновники наказаны, всем спасибо, все свободны, расходимся по домам. Другое дело, когда «бытовой конфликт» имеет тенденцию расползаться в более слабом государстве, которому на его погашение потребуется значительно больше и времени, и усилий.