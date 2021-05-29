Стартует конкурс по приему учителей на работу

С 4 июня начнется прием электронных документов на конкурс по приему учителей на работу на 2021-2022 учебный год.

Прием электронных документов продлится с 4 по11 июня.

Конкурс по приему учителей на работу состоит из четырех этапов (оценка электронных показателей, тестовые экзамены, отбор вакансий и собеседование).

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны зарегистрироваться на сайте miq.edu.az.

В конкурсе могут принять участие граждане Азербайджанской Республики и лица, получившие постоянное место жительства в АР, окончившие средние специальные и высшие учебные заведения по педагогическим специальностям, получившие свидетельство об образовании государственного образца (диплом) или свидетельство о получении образования за границей.