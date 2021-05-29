Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в беседе с телеканалом CNBC допустил, что китайский юань станет одной из наиболее используемых валют в мировой торговле.

В частности, он обратил внимание на официальную цифровую валюту Китая: она, согласно прогнозу предпринимателя, окажется более жизнеспособной, чем ее американский аналог.

"Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой", — добавил Далио.