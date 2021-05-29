Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через территорию Украины после завершения срока действия нынешнего пятилетнего соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — отметил Песков.

По мнению Путина, в дальнейшем экспорт российского газа в Европу будет увеличиваться, в связи с чем украинский транзит останется по-прежнему востребован. При этом Песков подчеркнул, что Москва рассматривает договор о транзите газа через Украину исключительно как коммерческий.