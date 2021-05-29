Сахиба Гафарова на собрании женщин-парламентариев в Исламабаде

Открывая собрание, Председатель Милли Меджлиса повела речь о значении ПА ОЭС и выразила особую благодарность Женской парламентской группе за предоставление важнейшей платформы для обсуждения стоящих перед женщинами основных вызовов, а также имеющихся в их распоряжении возможностей.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что она верит: несмотря на спад экономической активности в мировом масштабе, нашим странам удастся укрепить тенденции развития экономического сотрудничества между ними. Такие темы, как права женщин и гендерное равенство, по-прежнему остаются на повестке дня, и поэтому тема этого заседания и вправду обладает огромной важностью.

Гафарова говорила о своей гордости тем, что она представляет страну, впервые на Востоке давшую женщинам право избирать и избираться – и сделавшую это в 1918-м году – гораздо раньше большинства стран Европы.

Контакты между парламентариями и, в особенности, между депутатами-женщинами, представляют собой важную движущую силу межпарламентского сотрудничества. Важно, добавила Гафарова, чтобы больше женщин-депутатов представляло мусульманские государства в разных парламентских организациях.