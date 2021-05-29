В США решили спасти планету продажей дорогих яиц

В США начали продавать яйца, произведенные с учетом принципов регенеративного сельского хозяйства, причем цена нового продукта в восемь раз выше цены стандартной упаковки, пишет Bloomberg.

Регенеративное сельское хозяйство позволяет запирать в почве парниковые газы: при продаже можно утверждать, что производство яиц в таких условиях помогает бороться с изменением климата. Продукт уже появился на полках американских магазинов по цене в восемь долларов за дюжину, тогда как обыкновенные яйца по-прежнему можно найти по цене менее чем в доллар.

За последнее десятилетие производителям уже удалось убедить потребителей переплачивать в четыре раза за так называемые органические яйца и в семь — за яйца куриц, которые были выращены в более благоприятных условиях, замечает Bloomberg.

Представители индустрии отмечают, что те потребители, которые уже готовы платить за продукты с пометками «свободный выгул кур» и «без ГМО», также поддержат и идею яиц, помогающих заботиться об окружающей среде. Опросы показывают, что молодое поколение обеспокоено изменением климата, а успех так называемого растительного мяса может говорить о их желании защитить окружающую среду.