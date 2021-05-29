НАТО собирается изменить концепцию альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости выработки новой концепции альянса взамен устаревшей от 2010 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, предстоящий саммит НАТО и глав МИД стран-союзниц «даст историческую возможность усилить трансатлантическое сотрудничество».
«Имеется самая широкая поддержка необходимости начать работать над следующей стратегической концепцией НАТО, поскольку наша стратегическая среда заметно изменилась с 2010 года», — сказал генсек альянса.
Столтенберг добавил, что все новые идеи нуждаются в реализации.