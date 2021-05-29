Убивший свою жену азербайджанский судья арестован

Генеральная прокуратура распространила информацию в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении судьи, обвиняемого в убийстве своей жены.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по указанию руководства Генеральной прокуратуры проведение следствия по уголовному делу, возбужденному в прокуратуре Сабунчинского района по статье УК 120.1 (умышленное убийство) по факту убийства 30 мая жительницы столицы Ахмедовой Парваны Сулейман гызы поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В ходе предварительного следствия были выявлены основания для подозрения в том, что П.Ахмедову убил выстрелом из своего охотничьего ружья ее муж, Ахмедов Фаган Ровшан оглу.

Ф.Ахмедов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по указанной статье, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.