Генсек ООН поздравил Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщает АзерТАдж.