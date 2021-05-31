Генсек ООН поздравил Ильхама Алиева
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщает АзерТАдж.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщает АзерТАдж.
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