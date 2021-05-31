В связи с Международным днем защиты детей к тренингам также были привлечены и школьники-вынужденные переселенцы.

Сегодня Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке Общества Красного Полумесяца Азербайджана (ARCS) и Международного Комитета Красного Креста (МККК) был организован тренинг по минной безопасности в поселке Гузанлы Агдамского района.

Высококвалифицированными инструкторами из ARCS и МККК был проведен тренинг, посвященной темам важности защиты от мин и предотвращению рисков с помощью имитационных игр, а также методам и правилам безопасного поведения в конкретных ситуациях.

Школьникам, успешно прошедшим обучение, были вручены подарки от вынужденных переселенцев, работающих в Центре искусств «Харыбюльбюль», расположенном в жилом комплексе Qobu Park в городе Баку.

Следует отметить, что учения по противоминной защите продолжатся 2 июня в Тартаре и 3 июня в Физули. К тренингам будут привлечены группы населения избранных профессий и разных возрастов. В тренингах, которые будут состоять из трех сессий, участникам будет предоставляться информация о различных типах мин, взрывоопасных осколков и самодельных взрывных устройствах, а также способы безопасного поведение при минной опасности.

Напоминаем, что в апреле и сентябре 2019 года Госкомитетом были организованы учения по оказанию первой медицинской помощи на освобожденной территории Карабаха, в поселке Шихарх, являющимся административной единицей Тертерского района, а в сентябре 2020 года в поселке Гузанлы Агдамского района.

Тренинги по гражданской обороне, а также другие виды просветительской работы с населением, состоящие из практических занятий, будут проводиться и в других регионах страны.