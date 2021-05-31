Британцы побили 30-летний рекорд в производстве

Великобритания добилась самых больших показателей в производстве за последние 30 лет. Британский промышленный сектор побил рекорд на волне восстановления национальной экономики от пандемии, пишет «Би-би-си».

Согласно отчетам аналитической компании IHS Markit, индекс деловой активности в производственном секторе Purchasing Managers' Index (PMI) в мае достиг максимума со значением 65,6 процентного пункта по сравнению с 60,9 процентного пункта в апреле. Любое значение выше 50 указывает на рост, поясняют аналитики. Подобного значения не фиксировали в Соединенном Королевстве с 1992 года.

«Рекордный рост новых заказов жителей, увеличение экспорта способствовали самому резкому росту производства за последние почти три десятилетия наблюдения», — пояснил директор IHS Роб Добсон.

Добсон предположил, что рост производства стимулируется снятием в стране коронавирусных ограничений и кампаниями по вакцинации населения от COVID-19.

Британские экономисты подчеркивают, что наращивание производства пока не обернулось повышением цен лишь потому, что большинство производителей закупили сырье по форвардной цене (зафиксированной при заключении договора).