Джанни Де Бьязи о завтрашнем матче Беларусь - Азербайджан

Завтра в 20:00 по бакинскому времени в Минске начнется товарищеский матч между футбольными сборными Беларуси и Азербайджана.

На сегодняшней пресс-конференции главные тренеры обеих команд поделились своими ожиданиями от предстоящей игры.

«Мы 10 месяцев работаем вместе, всегда хотим показывать атакующий футбол, - говорит наставник сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи. – Конечно, у нас мало времени. Стараемся за короткий отрезок времени сделать максимум. И хотя в проведенных играх мы показывали хороший футбол, из-за отсутствия результата мы не можем радоваться в полной мере.

Нужно быть очень внимательными, верно оценивать ситуацию. У Беларуси молодая команда, у них новый главный тренер, для которого это будет первая игра. Знаем соперника не очень хорошо, что усложняет нам жизнь. Сборная Беларуси состоит из качественных футболистов. Да, в последней игре они крупно проиграли лидеру мирового рейтинга сборной Бельгии, но это не отменяет того, что у Беларуси хорошие игроки. Отмечу, что Беларусь опережает нас в рейтинге ФИФА примерно на 40 позиций (на самом деле Беларусь занимают 89-е место, а Азербайджан – 110-е – Ред.)

У нас на поле выйдут примерно те же футболисты, что играли в матче с Турцией. Естественно, будут некоторые изменения. Бахлул Мустафазаде и Эльвин Бадалов не сыграют, потому что они не готовы.

В отличие от Турции в Минске прохладнее. Верю, что этот фактор поможет нам лучше бороться».

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев сказал следующее:

«Я смотрел пять последних матчей сборной Азербайджана. Команда играла хорошо. Если бы не невезение, смогли бы добиться хорошего результата. Под руководством итальянского тренера сборная Азербайджана играет в дисциплинированный футбол. В каждой линии у них есть лидеры. Могу отметить Максима Медведева, Эмина Махмудова, Рамиля Шейдаева.

В нашей команде сейчас идет процесс смены поколений. У нас молодая команда. Игра с Азербайджаном будет очень сложной. Рад, что у нас есть возможность сыграть с такой командой. Такие международные матчи помогают развитию команды. Завтра мы должны контролировать игру и играть в агрессивный футбол».

Напомним, 27 мая сборная Азербайджана играла в Аланье с Турцией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. 6 июня наша команда сыграет в Кишиневе с Молдовой.