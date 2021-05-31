У бывшего российского депутата украли 180 миллионов долларов

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин заявил о пропаже с его банковского счета 180 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, экс-парламентарий подал в полицию заявление. В нем он сообщил, что обратился в кредитную организацию, где имеется его счет, но там ему сказали, что счета на его имя в банке нет и денег, соответственно, тоже.

Полиция начала проверку по заявлению бывшего депутата.

Сам он заявил, что пропавшие деньги не его, а «народные», которые принадлежали Советскому Союзу, передает «МК» в своем Telegram-канале. Шашурин пояснил, что деньги «снимали долго».