Аналитик Центра ВМФ США Дмитрий Горенбург в интервью haqqin.az о высокой вероятности столкновения США и России

Вслед за США Россия приняла решение о выходе из договора по открытому небу, и политологи немедленно заявили, что напряженность в отношениях Вашингтона и Москвы достигла уровня брежневских времен. И не безосновательно, поскольку этот договор считался одним из важнейших соглашений по контролю над вооружениями и фактором доверия между Вашингтоном и Москвой.

Комментируя haqqin.az новое обострение отношений двух держав, известный военный эксперт, аналитик исследовательского Центра ВМФ США Center For Naval Analyses, редактор журналов Problems of Post-Communism и Russian Politics and Law, научный сотрудник Проекта Трумана по национальной безопасности Дмитрий Горенбург заявил, что в нынешней ситуации риск военного конфликта между Москвой и Вашингтоном больше, чем даже во времена американо-советского противостояния.