США вывели треть войск из Афганистана

США вывели из Афганистана уже треть своего военного контингента. Об этом на своем сайте объявило Центральное командование Соединенных Штатов.

Согласно оценкам командования, американские военные завершили «от 30 до 44% всего процесса вывода».

Как уточняется в заявлении, из исламского государства вывезли порядка 300 грузовых самолетов с материалами, а агентству материально-технического обеспечения Минобороны направили 13 тыс. единиц оборудования для утилизации. Кроме того, командование указало, что американские военнослужащие передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть баз в разных провинциях.