Саргсян о правительстве Пашиняна: «Эти скоты бросили тела наших солдат в холодильник»

«Мне показалось, что кровь в моих жилах застыла. В них нет ничего человеческого, потому что эти скоты наших ребят привезли и бросили в холодильник». Как передает «Новости Армения», об этом на встрече со сторонниками блока «Честь имею» в Масисе заявил третий президент Армении, лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян.

«Когда я увидел эти фото, мне показалось, что кровь застыла в моих жилах. Разве это люди? Разве в них есть что-то человеческое? Как можно было тела погибших ребят, вне зависимости от того, совершили они геройство или нет, они отдали этой стране самое дорогое… А эти скоты привезли и бросили тела в холодильник…», - сказал он.

Напомним, что ранее в армянском сегменте соцсетей появились снимки, на которых предположительно были запечатлены останки погибших в Карабахе армянских военнослужащих, завернутые в полиэтиленовые мешки. Эти мешки были небрежно разбросаны на полу в подвальном помещении Абовянского судебно-медицинского центра. Снимки вызвали серьезный общественный резонанс. По данному факту было назначено служебное расследование.