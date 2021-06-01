МИД Азербайджана отвечает Макрону: «Мы не видим какой-либо роли Франции»

«Мы не видим какой-либо роли Франции в вопросе прекращения огня». Об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона на совместном брифинге с премьер-министром Армении.

«Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что прекращение огня в регионе обеспечивается на основе совместного заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года. Временно дислоцированные в Азербайджане российские миротворческие силы выполняют миссию по обеспечению прекращения огня. Мы не видим какой-либо роли Франции в этом вопросе», - сказала она.