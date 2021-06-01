Александр Караваев, автор haqqin.az 00:25

Сближение Москвы и Минска на фоне очередного цикла обострения с Западом ставит вопросы относительно будущего российского проекта интеграции. Какие вызовы перед ним стоят и в каком глобальном контексте? Понимание этого особенно важно для союзников и партнеров России, коим является и Азербайджан. Интересно, что после встречи Путина и Лукашенко в Сочи в прошедшие выходные, по соцсетям прокатились дискуссии о том, что, дескать, российский лидер поставил перед коллегой ребром вопрос признания Крыма. Эта информация, конечно же, глупость, но тема оказывается действительно ключевой в оценке устойчивости путинской системы, её исторической длительности.

С одной стороны, «крымский вопрос» как значимый фактор помещается в смысловой центр нового расклада на постсоветском пространстве, равно как и азербайджанская победа над Арменией в борьбе за Карабах перевернула региональный расклад. Поэтому, учитывая остроту и веер последствий, Москва не ставит его ребром как условие сближения. Но парадокс в том, что оценка дальнейших последствий санкционной войны, включая крайние ее формы - риски блокады, критически важна для партнеров РФ по интеграционному проекту и его перспектив. Так что мы имеем? Налицо высокая степень адаптации госкапитализма РФ к разного рода ограничениям - продемонстрирован хороший тестовый опыт прохождения низких цен на углеводороды плюс опыт торможения промышленности и услуг в пики пандемии. Объем нефтегазовых доходов России снизился в 2020 году на 2,3 трлн руб, то есть с 39,3% до 28%. Но ничего критического не произошло – темпы, конечно, снизились, но резервов накоплено достаточно. Правда, ключевым индикатором послужит 2024-й – год десятилетия начала «крымско-донбасских» санкций. Посмотрим, насколько активно будут развиваться промышленные отрасли к этому периоду. России нужен рост.

Второй момент - возможная внутренняя ревизия. Отсюда необходимость лучше держать дистанцию и не сокращать количество маневров при более тесном сближении с Москвой. Однако такое позиционирование в наиболее радикализированной конфликтами западной части постсоветского пространства могут позволить такие самодостаточные страны, как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. К примеру, Баку имеет в арсенале две орбиты - экономику Турции и экономику СНГ. При этом Казахстан, Азербайджан и Узбекистан сохраняют преимущества конструктивного диалога с западным ядром - США, Великобританией, Италией, Германией. И это определенно уникальное позиционирование. С другой стороны, новая холодная война Запада и России может вписаться в глобальный контекст как регионального элемента противостояния США и КНР. А оно, судя по всему, будет только набирать обороты в предстоящее десятилетие. Один из фронтов этой войны - попытка обвинить КНР в рукотворном происхождении вируса. К концу лета Байдену будет представлен доклад, выводы которого могут оказаться источником многомиллиардных исков к Пекину. Тема «кто виноват?» - весьма плодородная почва для очередной эскалации. Она пока особо не заявлялась в повестке, но может оказаться наиболее чувствительным способом давления с помощью «заинтересованного в этом действе мнения народных масс». Это больше чем конфликт отдельного государства с отдельной корпорацией типа Huawei по поводу налогов и технологий. Это каждого касается - если убедительно докажут или будут настаивать, что вся эта катастрофа рукотворная. На кого-то ведь нужно повесить убытки, сотни тысяч смертей, ограничения свобод, риски последствий от вакцин. Если американцы сумеют «стигматизировать» китайское руководство, то следующий шаг - иски на сотни миллиардов. Позиция Совбеза РФ уже озвучена: Россия на стороне КНР. Поэтому именно через постсоветский лагерь может пройти фронт давления на Китай. Москве могут предложить альтернативу – либо нейтральное участие в условном антикитайском лагере, либо усиление западных санкций.