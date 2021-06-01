Путин рассказал о тяжелой работе своей матери

Президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава», рассказал, что его мать во времена его детства работала сторожем, чтобы была возможность с ним сидеть.

Во время разговора с многодетной семьей Каньшиных из Благовещенска Путин обратил внимание, что их мама работает уборщицей в Дальневосточной распределительной сетевой компании, чтобы освобождать время для ухода за детьми.

«У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой — нянечкой в больнице работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», — сказал Путин.

Мать российского президента Мария Шеломова родилась в 1911 году в деревне Заречье Тверской области. Там она вышла замуж за отца президента и переехала с ним в Петергоф. Мать Путина умерла в 1998 году.