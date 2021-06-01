В Италии освобожден бывший киллер сицилийской мафии

В Италии освобожден Джованни Бруска, бывший киллер сицилийской мафии, который впоследствии начал сотрудничать с полицией против своих боссов в Коза ностре, пишет Reuters.

Бруска взорвал бомбу, убившую судью Джованни Фальконе в 1992 году, в результате чего погиб Фальконе, его жена и трое полицейских. Он был арестован в 1996 году и вышел на свободу после отбытия 25-летнего срока, что вызвало горе и гнев среди родственников его жертв.

Убийство Фальконе, за которым через два месяца последовало убийство коллеги-судьи по борьбе с мафией Паоло Борселлино, было одним из самых громких эпизодов долгой и жестокой борьбы Италии с организованной преступностью.

Бруска признал свою роль в более чем 100 убийствах, включая смерть 14-летнего мальчика Джузеппе Ди Маттео, который был убит и растворен в кислоте, потому что он был сыном информатора.