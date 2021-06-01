Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:32

Французский вояж Пашиняна раскрыл новую позицию Армении, несколько иные представления политического руководства этой страны о будущем южнокавказского региона. Рядом с Макроном Пашинян выглядел каким-то осмелевшим, примиряя на себе рыцарские доспехи иезуитского ордена. Это был другой Пашинян, не тот потерянный премьер, стоящий с поникнутой головой у стола в кабинете Владимира Путина. А у ножки стула рядом с ногой Пашиняна лежала папка с бумажками. В Париже Пашинян назвал Трехстороннее заявление, подписанное с Алиевым и Путиным – какой-то бумажкой, которая, по его словам «остановила войну, но не решила проблемы». По словам Пашиняна, ползучий процесс продолжается.

Пашинян совершенно прав в одном – в Ереване накануне парламентских выборов, в разгар политической борьбы действительно начался ползучий процесс. И совершенно неясно, чем этот ползучий процесс завершится для самого Пашиняна. Нам же стала очевидна совершенно другая реальность - спровоцировавший военные действия с Азербайджаном в 2020 году Пашинян готовится к новым провокациям. И в Париж он поехал именно с целью получить поддержку Макрона для своих подстрекательств и новых инсинуаций. Обратите внимание на риторику армянского премьер-министра: «Ползучий процесс продолжается. Именно это осознание не позволило решить карабахский вопрос раньше, а это очень глубокий, сложный узел, разрешение которого, по сути, было невозможно. Вызовы не устранены, угроза та же, и это самая большая проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся. В моем понимании для того, чтобы открыть новую мирную эпоху для армянского народа, необходимо столкнуться с этими вызовами». Пашинян откровенно заявил в Париже, что до установления окончательного мира еще далеко, и армянский народ ради обретения прочного мира еще раз должен столкнуться с новыми вызовами. По-большому счету, Пашинян вернулся к своей авантюрной риторике довоенного периода, что в конечном итоге по убеждению всех трех экс-президентов Армении – Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна и спровоцировало войну в Карабахе. Удивительно, но армянская политическая элита продемонстрировала абсолютное единодушие с азербайджанским истеблишментом в оценке предшествовавших второй карабахской войне политических провокаций Пашиняна. Армянский премьер-министр торпедировал переговорный процесс в рамках Минской группы и обозначил бескомпромиссную позицию своего государства относительно будущей судьбы Карабаха. Капитуляция Армении в войне, которую Пашинян сейчас в Париже пренебрежительно называет «бумажкой», и которую сам же подписал под натиском трагической для Еревана и ее армии реальности, не образумила бесноватого армянского премьера с бегающими глазками. И фактически своим заявлением непоследовательный Пашинян поставил под сомнение исполнение мирного соглашения и подготовку к заключению окончательного мирного договора. Пашинян предрекает армянскому народу столкновение с новыми вызовами. Можно себе представить, как в мятежном Ереване будет встречено новое бредовое заявление безумного главы правительства, уличенного в совершении страшного преступления. Все армянское общество шокировано цинизмом Пашиняна, запрятавшего под иджеванскими абрикосами в холодильниках сотни тел погибших в войне солдат. И это исчадие зла и вероломства продолжает рассуждать о новых войнах и борьбе армянского народа.

Для окончательной победы армянского народа Пашиняну требуются еще несколько тысяч жизней юношей. Пашиняна не привели в чувства даже громкие протесты собравшихся у посольства Армении в Париже французских армян, встретивших главу армянского правительства краткими, но содержательными лозунгами: «Капитулянт и предатель». Пашинян как-то глупо стал выражать свое недоумение – почему же французские армяне так оскорбительно отзываются о революционном и либеральном лидере Армении? Он готов был встретить эту агрессивную толпу в Ереване и даже в Москве, но только не в Париже. Ведь он же собственными руками принес на алтарь либерализма Карабах вместе с поруганной Арменией. Что еще от него хотят французские либералы? За что клеймят? А эти же ужасные армяне окружили машину премьера и даже пытались выбить стекла. Чтобы достучаться до потерявшего чувство реальности деградировавшего политика. Его спасла французская полиция, как спасают армянские стражи порядка во время встреч с избирателями в регионах. Тем не менее, Пашинян нашел сочувствие в одном доме. В Елисейском дворце. Для этого сочувствия и поддержки Пашиняна и привезли в качестве неудобной посылки в Париж. Вырвавшись из окружения агрессивных сюникских, а затем французских армян Пашинян попал в объятия своего покровителя Эммануила Макрона. Западу в лице Макрона, Сороса и Вашингтона довольно уютно с Пашиняном, он очень удобная фигура, даже не бита, а пригодная чурка в старинной антирусской игре. После становления самодостаточной суверенной власти в Грузии Пашинян стал последней заманчивой точкой опоры Запада на Южном Кавказе, и никто не хочет выпускать из рук эту легко управляемую уродливую, но все же плюшевую игрушку. Свой же сукин сын!

Новые призывы к войне Пашиняна в Париже стали увертюрой к главному заявлению Макрона. Фабула выступления французского президента сводилась к ярко выраженной цели агрессивного геополитического вторжения в регион. Посудите сами, Макрон заявляет, что Франция готова помочь в деле прекращения огня. Но никаких боевых действий в регионе не замечено. К тому же, режим прекращения огня обеспечивается российскими миротворческими войсками. И кроме Пашиняна никто не заявлял о необходимости размещения наблюдателей от Франции на границе. Включая армянскую оппозицию. Но Макрон навязывается со своей медвежьей услугой. Что же предлагает или может предложить Макрон нового, что оказалось не по силам России? Режим прекращения огня? Этот режим уже установлен. Освобождение пленных? Все освобождены, кроме диверсантов. Деэскалация и прямые переговоры между сторонами? Армения и Азербайджан ведут прямой диалог в Москве при посредничестве российского вице-премьера. Макрон настаивает на делимитации? Так делимитация с последующей демаркацией и есть важнейшая часть Московского соглашения. Чему препятствует фаворит Макрона. Что еще предложил Макрон, что не может предложить Москва? «Франция требует вывода азербайджанских войск из приграничных районов с Арменией. Франция солидарна с Арменией и поддерживает ее», - сказал Макрон. Так с этого и надо было начинать. Париж не открыл Америку. И было бы удивительно, если Макрон призвал Пашиняна провести делимитацию с Азербайджаном на основе советских политических карт. Макрон все же раскрывает истинный замысел коллективного Запада: «Мы решительно настроены на то, чтобы наконец вернуться в регион». Макрон вместе с Соросом и Вашингтоном, конечно же, могут вернуться в регион, но только через задний вход, то есть Армению, если им позволит главный держатель акций так называемого армянского государства. Пашинян как-то рискнул пропустить Макрона с Соросом через черный вход, но чем это завершилось, да еще и завершится для зачатого порочной революцией любви французы увидят после 20 июня, парламентских выборов в кипящем Ереване.