Антитеррористическая операция в Турции: погиб силовик

Один сотрудник подведомственной жандармерии охранной службы погиб и пятеро жандармов получили ранения в ходе проведения контртеррористической операции в провинции Битлис на востоке Турции. Об этом в среду сообщил телеканал Haber Turk со ссылкой на местные власти.

По его данным, раненые доставлены в городскую больницу города Татван.

"При поддержке авиации проводится операция по нейтрализации членов сепаратистской террористической организации, бежавших из зоны конфликта", - цитирует телеканал сообщение властей.

Турецкие силовики проводят крупную антитеррористическую операцию на юго-востоке страны. Операция проводится в гористых областях провинций Ширнак и Хаккяри силами 5 280 силовиков.