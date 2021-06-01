«Черная плесень» пришла в Ирак: умерли два человека

На юге Ирака по меньшей мере два человека стали жертвами «черной плесени» — грибкового заболевания мукормикоза, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Rudaw.

Как заявил журналистам представитель местного департамента здравоохранения, четыре случая заражения мукормикозом и два летальных исхода были зарегистрированы в городе Насирия. Оба случая смерти связаны с осложнениями после коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что «черная плесень» свирепствует в Индии. Мукормикоз, или «черная плесень» является грибковой инфекцией, которая передается через контакт с грибковыми спорами. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также перенесших заболевания, снижающие иммунитет, в частности — коронавирусную инфекцию.