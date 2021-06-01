США подозревают российских хакеров в кибератаке на крупнейшего производителя мяса

Как сообщается, хакерская атака была осуществлена с использованием программ-вымогателей, как и в случае с оператором крупнейшего в США трубопровода Colonial Pipeline.

Крупнейший в мире производитель мяса - бразильская компания JBS SA проинформировала правительство США о том, что преступная группа, которая, вероятно, располагается в России, провела кибератаку на организацию. Об этом Reuters сообщили в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер, комментируя случившееся, заявила, что Вашингтон уже связался с Москвой по этому поводу. По ее словам, расследованием хакерской атаки уже занимается ФБР.

«JBS уведомила администрацию, что требование выкупа пришло от преступной организации, которая, возможно, базируется в России. Белый дом напрямую взаимодействует с российским правительством по этому вопросу», — сказала представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель мяса - бразильская компания JBS SA пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки.

Инцидент с JBS затронул канадский завод по производству говядины в Бруксе, в провинции Альберта, где работа была полностью прекращена, а также перерабатывающий завод компании в Белвилле, в провинции Онтарио.

В Австралии полностью был приостановлен убой крупного рогатого скота и овец.