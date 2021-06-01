Нефть подорожала после встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром продолжают расти на решении ОПЕК+ сохранить параметры сделки.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,17% – до 70,37 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 0,12% – до 67,8 доллара за баррель. Во вторник нефть подорожала на 1,5-2%, передает РИА Новости.

Трейдеры продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+. По результатам встречи во вторник альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле. Если вакцинация в Азии и Европе продолжится, а риски распространения новых штаммов COVID-19 будут не слишком высокими, альянс может настаивать на большем увеличении добычи нефти, полагают эксперты.