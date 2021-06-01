ВОЗ заявила об опасности четырех штаммов COVID-19
Четыре разновидности COVID-19, которые распространяются быстрее остальных, вызывают наибольшую обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом накануне заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.
Из них она особо отметила мутацию коронавируса, которая была обнаружена во Вьетнаме. По ее словам, эта разновидность уже хорошо известна специалистам ВОЗ. «Мы знаем, что этот вариант легче распространяется среди людей», — добавила специалист. Про другие три разновидности она не сказала ничего, отмечает РБК.
По словам ван Керкхове, вирус постоянно видоизменяется, к чему в ВОЗ были готовы. Она предположила, что эволюция COVID-19 будет продолжаться и дальше.
«В общей сложности существует четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции», — отметила ван Керкхове, призвав все страны не терять бдительность, и поблагодарила их за «эпидемиологический надзор».
В конце мая власти Вьетнама сообщили об обнаружении на территории страны штамма COVID-19, который вобрал в себя особенности двух уже известных опасных вариантов инфекции — британского и индийского.
Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса. По его словам, новый штамм инфекции гораздо более заразный и легко передается по воздуху.