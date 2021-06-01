ВОЗ заявила об опасности четырех штаммов COVID-19

Из них она особо отметила мутацию коронавируса, которая была обнаружена во Вьетнаме. По ее словам, эта разновидность уже хорошо известна специалистам ВОЗ. «Мы знаем, что этот вариант легче распространяется среди людей», — добавила специалист. Про другие три разновидности она не сказала ничего, отмечает РБК.

Четыре разновидности COVID-19, которые распространяются быстрее остальных, вызывают наибольшую обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом накануне заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

По словам ван Керкхове, вирус постоянно видоизменяется, к чему в ВОЗ были готовы. Она предположила, что эволюция COVID-19 будет продолжаться и дальше.

«В общей сложности существует четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции», — отметила ван Керкхове, призвав все страны не терять бдительность, и поблагодарила их за «эпидемиологический надзор».

В конце мая власти Вьетнама сообщили об обнаружении на территории страны штамма COVID-19, который вобрал в себя особенности двух уже известных опасных вариантов инфекции — британского и индийского.

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса. По его словам, новый штамм инфекции гораздо более заразный и легко передается по воздуху.