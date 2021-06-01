Израиль выбирает президента

Сегодня, 2 июня, в 11:00 на пленарном заседании Кнессета должно состояться голосование, на котором будет избран 11-й президент Государства Израиль. Кто им станет – мужчина или женщина? Ицхак Герцог или Мирьям Перец? Об этом пишет The Jerusalem Post.

Если выберут педагога Перец, она станет первой женщиной на посту президента Израиля. Если победит председатель «Сохнута» Герцог, он станет первым президентом, чей отец тоже занимал этот пост.

Исход выборов президента решается на тайном голосовании, депутатам также разрешено опустить в урну пустой бюллетень.

За последние дни и Перец, и Герцог приложили максимум усилий, чтобы лично встретиться со всеми 120 депутатами Кнессета и уговорить их проголосовать за свою кандидатуру.

У Ицхака Герцога из династии израильской аристократии, с 15-летним стажем работы в Кнессете намного больше шансов на победу, но в тайном голосовании возможны любые сюрпризы, как показала в свое время борьба Шимона Переса против Моше Кацава.

На этот раз положение отличается тем, что все партийные фракции предоставили своим депутатам свободу голосования, не выступив в поддержку ни одного из двух кандидатов.

Это первая президентская гонка в Израиле, в которой ни один из кандидатов не является действующим депутатом Кнессета.