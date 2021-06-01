Эрдоган: «Мы устали каждый год 24 апреля ждать, что США на этот раз скажут насчет армян»

«Ведется предварительная подготовка [к встрече президентов Турции и США на полях саммита НАТО в июне]. На переговорах мы поднимем вопрос, почему отношения между Турцией и США находятся в такой фазе напряженности», - сказал турецкий лидер в интервью телеканалу TRT.

Президент Эрдоган вновь выразил разочарование по поводу поддержки США террористов YPG/PKK. «Если США - наш союзник, стоит ли этот союзник на нашей стороне или на стороне террористов? К сожалению, они на стороне террористов», - констатировал он.

«Мы предоставили все доказательства, раскрывающие связи между PKK и YPG/PYD, но США предпочитают закрывать на это глаза», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также назвал недопустимой позицию Вашингтона относительно событий 1915 года в Османском государстве. «Мы устали каждый год 24 апреля ждать, что Соединенные Штаты на этот раз скажут насчет армян. Разве у США нет других забот, кроме того, как выступать в роли адвоката армян? Пусть этим вопросом займутся историки», - заявил глава турецкого государства.

Он подверг критике недавние заявления Джо Байдена касательно так называемого «геноцида армян». «Разве те, кто управлял США до вас, знали этот вопрос хуже, чем вы? Никто из них не использовал это выражение», - сказал президент Эрдоган, отметив, что последняя напряженность между двумя союзниками по НАТО была вызвана упомянутыми высказываниями главы Белого дома.

По его словам, «те, кто пытается загнать Турцию в угол такого рода действиями, потеряют важного друга». Турция является сильным и надежным партнером в рамках НАТО, подчеркнул турецкий лидер.