Переговоры Сахибы Гафаровой и спикера парламента Узбекистана

В отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса haqqin.az сообщили, что на встрече Сахиба Гафарова отметила дружественность Азербайджана и Узбекистана, указала на религиозную и культурную общность двух народов. Двусторонние отношения перешли на качественно новый уровень с обретением независимости, в чём существенную роль сыграли взаимные визиты глав государств и проведённые ими переговоры. Политический диалог высокого уровня положительно влияет и на другие сферы жизни, сказала Сахиба Гафарова.

Была упомянута и победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, когда наша страна своими силами привела в исполнение резолюции Совета Безопасности ООН. По словам Сахибы Гафаровой, азербайджанская армия освободила ранее оккупированные земли от армянских захватчиков под верховным командованием президента Ильхама Алиева, а сейчас на этих землях начат период восстановления и строительства. Не желающая мириться с реальностью Армения отказывается выдать карты минных полей и прибегает к провокациям в вопросе делимитации границ. Несмотря на всё это, Азербайджан уверенно идет к поставленным им перед собой целям.

Председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжон Исмоилов выразил удовлетворение по поводу встречи со спикером Милли Меджлиса на полях мероприятия Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества . Он сказал, что в Узбекистане высоко ценят заслуги общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в развитии двусторонних отношений и дорожат памятью о нём.