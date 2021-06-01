Переговоры Сахибы Гафаровой и спикера парламента Узбекистана
Находящаяся в Пакистане с рабочим и официальным визитом председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась 1 июня с делегацией под руководством председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжона Исмоилова.
В отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса haqqin.az сообщили, что на встрече Сахиба Гафарова отметила дружественность Азербайджана и Узбекистана, указала на религиозную и культурную общность двух народов. Двусторонние отношения перешли на качественно новый уровень с обретением независимости, в чём существенную роль сыграли взаимные визиты глав государств и проведённые ими переговоры. Политический диалог высокого уровня положительно влияет и на другие сферы жизни, сказала Сахиба Гафарова.
Была упомянута и победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, когда наша страна своими силами привела в исполнение резолюции Совета Безопасности ООН. По словам Сахибы Гафаровой, азербайджанская армия освободила ранее оккупированные земли от армянских захватчиков под верховным командованием президента Ильхама Алиева, а сейчас на этих землях начат период восстановления и строительства. Не желающая мириться с реальностью Армения отказывается выдать карты минных полей и прибегает к провокациям в вопросе делимитации границ. Несмотря на всё это, Азербайджан уверенно идет к поставленным им перед собой целям.
Председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжон Исмоилов выразил удовлетворение по поводу встречи со спикером Милли Меджлиса на полях мероприятия Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества . Он сказал, что в Узбекистане высоко ценят заслуги общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в развитии двусторонних отношений и дорожат памятью о нём.
Было также сказано, что общественность Узбекистана прекрасно осведомлена об успехах Азербайджана, достигнутых под руководством президента Ильхама Алиева, и пристально следит за развитием событий в соответствующем регионе Кавказа.
Исмоилов подчеркнул развитие политических, экономических и гуманитарных отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, положительно отозвался о деятельности групп дружбы в парламентах обеих стран, добавив, что взаимные визиты депутатов очень важны и полезны.