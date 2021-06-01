Время расплаты в Баку: Мкртчян и Хосровян пытали азербайджанских солдат haqqin.az из зала суда
Сегодня в Баку начался судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных в первой Карабахской войне и совершивших другие преступления.
Как сообщает haqqin.az, подготовительное заседание суда пройдет под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева.
Напомним, в ходе расследования было установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртчян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоявших из прибывших из Армении, а также проживавших в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджанской Республики, взятого в заложники 12 июля 1991 года и незаконно удерживаемого около 17 суток в лесу Баллыджа недалеко от Ходжалы, и выполнявшего функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 г. в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в город Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей города.
Следствием также установлено, что Людвик Мкртчян в различное время избивал и подвергал пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, в Шушинской тюрьме и городе Ереван, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны.
Людвик Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.
В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.
Следствием установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену 5 азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.
Так, Алеша Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 г., и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмина (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого «министра обороны» «Нагорно-Карабахской Республики» Бабаяна Самвела Андраниковича.
Кроме того, Хосровян Алеша Арамаисович подвергал пыткам солдат одной из воинских частей Министерства обороны, взятых в плен в 1993-1994 гг., которые содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивая и держа их голодными, тем самым причиняя физические и психические страдания.
Хосровян Алеша Арамаисович был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки провести разведывательные действия на территории Азербайджанской Республики.
Людвику Мкртчяну и Алеше Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса, решением суда они были заключены под стражу.