Сегодня в Баку начался судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных в первой Карабах ской войне и совершивших другие преступления.

Напомним, в ходе расследования было установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртчян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоявших из прибывших из Армении, а также проживавших в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджанской Республики, взятого в заложники 12 июля 1991 года и незаконно удерживаемого около 17 суток в лесу Баллыджа недалеко от Ходжалы, и выполнявшего функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 г. в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в город Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей города.

Следствием также установлено, что Людвик Мкртчян в различное время избивал и подвергал пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, в Шушинской тюрьме и городе Ереван, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны.

Людвик Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.