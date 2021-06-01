В Евлахе задержан наркоторговец фото
Сотрудники Евлахского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, сообщили haqqın.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно сообщению, в результате операции задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств житель Мингячевира, ранее судимый Фуад Гурбанов. При личном досмотре у него были обнаружены героин и электронные весы.
По данному факту проводится расследование.